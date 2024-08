Milan Fonseca | Buone sensazioni contento del coraggio mostrato Pulisic fantastico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Paulo, allenatore del, ha parlato al termine dell’amichevole contro il Real Madrid, vinta di misura grazie al gol di Chukwueze: “Homolto. Ovviamente il risultato non è la cosa più importante, ma è sempre piacevole vincere: aiuta i giocatori a credere nel processo. Sonodele, in generale, le prime tre settimane sono state molto positive, anche se c’è tanto da migliorare. Le vittorie contro City e Real non possono che dare fiducia ai giocatori“.ha poi parlato dei singoli: “: ha una qualità incredibile e sarà un giocatore molto prezioso per noi. Musah? Sarà un giocatore di peso per la squadra, ha le caratteristiche giuste per giocare in questo ruolo. Liberali gioca con, ma è importante capire cosa sia meglio per lui, se restare qui o andare a giocare dove può avere più spazio.