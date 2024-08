Meeting di Rimini | le novità dell’edizione 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Milano, 31 Luglio– L’attenzione al capitale umano, iniziando proprio dai ragazzi che sono il punto di partenza per portare innovazioni e nuove opportunità lavorative e per sostenere le “opere” che sono al centro del progetto è uno dei temi principali che verranno affrontati dalla Compagnia delle Opere aldi. Con 30 incontri, oltre 120 relatori, 18 opere profit e non profit e 2 mostre tematiche i partecipanti potranno essere i protagonisti di una riflessione condivisa che ruota attorno al tema dell’origine come punto di unione di una storia in cammino. Una storia che per Cdo inizia proprio dall’incontro di don Luigi Giussani con un produttore di vino di Alcamo in Sicilia e dalla possibilità – come aveva detto Giussani – “di mettersi a disposizione di ciò che c’è perché possa essere aiutato a vivere”.