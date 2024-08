Maxi scambio di detenuti tra Russia e Occidente Chi sono i 26 prigionieri liberat

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Evan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journal condannato a 16 anni di carcere per spionaggio, e l’ex marine americano Paul Whelanstati rilasciati dallanell’ambito di unodi. Uno degli scambi dei più grandi e significativi della storia recente che ha coinvolto 26 persone detenute in sette diversi Paesi. Questa complessa operazione, coordinata dai servizi segreti turchi (Mit), si è svolta presso l’aeroporto di Ankara. La Turchia ha assunto un ruolo cruciale di mediazione in questa operazione, come confermato da un comunicato ufficiale riportato da Ntv. “Istati trasportati in Turchia con 7 aerei in totale, di cui 2 dagli Usa e uno ciascuno da Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia e, come parte dell’operazione didi