LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Stano nel gruppetto di testa ai 15 km!

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.11: Oraè in fondo aldei 4,. per due volte ha messo male la caviglia 9.10: Bonfim ci riprova a prendere un po’ di vantaggio.è all’inseguimento 9.09:si riporta davanti ma Bonfim non lascia spazio 9.08: Bonfim davanti, Pintado,e Martin redavanti! Tre km alla fine 9.06: Prova l’azione Bonfim mareagisce. Rein sei davanti 9.05: Sembra staccarsi anche Zhang,sta alzando il ritmo 9.04: Primo avviso per Massimoma non è una proposta di squalifica 9.03: Ancoraa fare l’andatura mentre si va verso il 16mo km. Sono in otto davanti, Tingay sembra essere in difficoltà 9.02: Dunfee sembra in difficoltà 9.01:, Martin, McGrath, Pintado, Bonfim, Zhang, Wakuma, Ikeda, Koga, Tingay, Dumfee nel gruppo diai 15 km 9.00: Un’ora di gara.