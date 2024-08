Il pugno di Angela Carini alla ipocrisia gender lascia l’algerina sola sul ring Meloni | non era un match equo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Con un formidabile cazzottoe alle difese cavillose del Cio e degli altri esperti politicamente corretti, l’italianaha fatto lacosa che si poteva fare in questi casi. Dopo pochi secondi dall’inizio delolimpico contro la pugile algerina Imane Khelif, la poliziotta azzurra si è rivolta al suo angolo e ha fatto cenno chiaramente di non voler proseguire. Una formidabile risposta, che vale più di mille comunicati, che l’atleta campana ha voluto dare a chi cavilla sulla liceità o meno di un incontro tra un atleta che, dal punto di vista ormonale è maschio, e una donna. A prendere i pugni e a rischiare l’incolumità fisica salgono le atlete e bene ha fatto la nostra atleta a dare la risposta che tutti si aspettavano. La cronaca delsi può sintetizzare in pochissime battute. Pochi secondi, poi la decisione di abbandonare.