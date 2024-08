Il diserbo più ’eco’ che ci sia Vapore scarti di miele e agrumi | Un futuro verde per il settore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ecco l’alternativa green per il controllo delle erbe infestanti - E’ stato messo a punto un sistema innovativo diecologico che impiega un additivo brevettato di origine naturale. Protagonisti sono i vivai Giorgio Tesi Group. Un additivo - spiega una nota - composto condella lavorazione delacqueo, che viene erogato a temperature fino a 140gradi sulle infestanti erbacee, le quali subiscono uno shock termico letale. I risultati? Sono stati soddisfacenti, dimostrandosi una valida alternativa all’utilizzo di glifosati: le piante infestanti sono risultate essiccate in meno di 24 ore senza il rilascio di nessuna sostanza fitotossica, "dimostrando l’efficacia del dispositivo durante il periodo di prova in vivaio".