Il comitato | L’Europa deve pronunciarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il Cocompaer, lo storicoper la compatibilità tra l’aeroporto e la città, è tornato a dare battaglia sul contrasto al rumore dopo la sortita del Comune. "I danni ambientali su residenti, lavoratori, studenti della zone dei dintorni aeroportuali di Bologna non sono una priorità né per il gestore dei servizi, AdB, né per la direzione, Enac, né per gli addetti al traffico, Enav. Non è stato per caso che la proibizione dei voli notturni sulla città, decisa nel lontano 2017, abbia dovuto aspettare 6 anni e una dura presa di posizione del sindaco Lepore in persona a Roma, per vederla attuata nel settembre del 2013 – scrive il portavoce Paolo Serra –.