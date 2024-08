Il caso della bufala su Imane Khelif

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Non ha chiesto scusa, ma si è limitato a pubblicare un post in cui mostra gli insulti ricevuti. Anzi, ha rincarato la dose ribadendo un concetto falso. Nonostante in Italia ci sia un enorme problema relativo ai trasporti (con ritardi, soprattutto nel settore ferroviario, che paralizzano l’intera rete da Nord a Sud) e una pesante crisi idrica nelle Regioni meridionali, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – che ha competenza in queste materie – preferisce distogliere le attenzioni puntando su polemiche olimpiche e raccontando fake news (poi riprese anche da suoi colleghi del governo). Come nelpugile algerina