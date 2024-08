Il bacino di Sartira sta soffocando Si rischia un’altra moria di pesci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il lago dina stae con esso ie gli animali acquatici che lo popolo. La temperatura dell’acqua è troppo elevata, la corrente è assente e manca ossigeno. Il rischio è che si ripeta ladi 3 tonnellate e mezzo di, pari a migliaia di esemplari, che si è verificata nell’estate del 2020, quando, specie negli strati più bassi, il lago si è trasformato in una sorta di pozza acida. Per evitare accada di nuovo, sono stati mobilitati i volontari della Protezione civile comunale, che sono al lavoro con diverse motopompe, per prelevare l’acqua dal lago e reimmetterla nelidrico, in modo da smuoverne almeno al superficie e favorirne lo scambio d’aria, in attesa che piova o di un cambio delle condizioni atmosferiche.