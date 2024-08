Grave lutto nel calcio | è morto Craig Shakespeare ex allenatore del Leicester

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Unha colpito il mondo del: è, exdel. Era stato il vice di Claudio Ranieri durante il percorso del tecnico italiano sulla panchina del club inglese.era in cura per un tumore dall’ottobre del 2023. La conferma è arrivata in una nota a nome della famiglia tramite la League Managers’ Association: “èserenamente a casa circondato dalla sua famiglia”. “Anche se la sua famiglia è immensamente orgogliosa dei suoi successi calcistici sia come giocatore che come, per noi, la sua famiglia, sarà sempre principalmente un marito, padre, figlio, fratello e zio amorevole e amato”. “La perdita è devastante per tutti noi e vorremmo chiedere che venga rispettata la privacy in questo momento così incredibilmente difficile, in cui piangiamo la perdita di una persona molto speciale”.