Dove vedere la Champions League 2024 2025 in streaming e TV

(Di giovedì 1 agosto 2024) Con la stagione calcisticasi apre una nuova era della, come non l’abbiamo mai vista. La riforma Uefa delle tre competizioni internazionali per club dà l’addio ai gironi e introduce sia per il massimo torneo che in Europa e Conferenceun campionato unico allargato a 36 squadre. La prossima edizione dellasarà storica anche per la Serie A che, grazie all’aggiunta nella coppa di quattro posti in più, per la prima volta schiererà 5 squadre. La nuovaIl nuovo format dellaprevede una classifica unica nella quale ogni club gioca 8 partite contro altrettante avversarie, metà in casa e l’altra metà in trasferta. Per stabilire gli incontri, le squadre saranno suddivise inizialmente in 4 fasce.