Djokovic o Tsitsipas? Musetti attende l’avversario della semifinale | i precedenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lorenzoporta l’Italia ad un passo dal podio olimpico nel tennis. Il tennista di Carrara mette a segno il colpaccio contro il tedesco Alexander Zverev, campione in carica di Tokyo, battendolo con un doppio 7-5 e arrivando al penultimo atto con il vento in poppa, senza paura di chi sarà il prossimo avversario. E sarà sicuramente un giocatore di rango. L’allievo di Simone Tartarini è infatti nella parte alta del tabellone e incrocerà le armi contro uno tra Novake Stefanos, con la loro sfida che inizierà alle ore 19.00 sul Philippe Chatrier.ha un bilancio negativo con entrambi nel corsoloro carriera. Partendo da Nole, il bilancio per l’azzurro è di una sola vittoria in sette confronti. L’unico successo risale agli ottavi del Masters1000 di Montecarlo nel 2023, con il punteggio di 4-6 7-5 6-4.