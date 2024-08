Cosa bere per far felice il microbiota intestinale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ile, di conseguenza, la fermentazione sono diventati un trend negli ultimi anni. Da quando cioè si è scoperto il ruolo fondamentale per la salute dei "batteri buoni”" nell'ultimo tratto dell'apparato digerente - da alimentare il più possibile attraverso una dieta ricca di frutta, verdura, legumi, cereali integrali - a cui i cibi fermentati possono aggiungere una potenza di fuoco. Lo sanno bene in Corea, per dire, dove l'alto consumo di kimchi - il buonissimo cavolo napa fermentato, piccante - ha permesso alla popolazione di affrontare meglio di altre perfino al pandemia. O in Giappone, dov'è abitudine arricchire ogni pasto con il miso, il natto o le umeboshi, rispettivamente ottenuti dalla fermentazione di legumi e cereali, dei fagioli di soia e delle prugne.