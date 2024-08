Ciclismo aria di rottura tra Ayuso e l' UAE Team Emirates

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 agosto 2024 - Che l'UAEnegli ultimi anni sia diventata una corazzata è chiaro a tutti: forse ai suoi stessi corridori, ai piedi del totem Tadej Pogacar intorno al quale ruota tutto. Se poi qualcuno viene escluso anche quando lo sloveno non figura nella startlist, allora la strada del malcontento si può ufficialmente imboccare, come potrebbe accadere a Juan, sempre più al centro di un contenzioso con più vertici. I dettagli Al centro c'è lo spagnolo, come si suol dire tirato per la giacca da può parti. Il primo fronte vede figurare Javier Guillen, direttore della Vuelta che per la sua corsa ha esplicitamente implorato l'UAEdi inserire nel roster il classe 2002. Poi c'è proprio l'UAE, che ufficialmente non si è ancora espressa circa il roster da schierare a Lisbona il prossimo 17 agosto.