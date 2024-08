Caos a Santorini cosa sta succedendo sull’isola Greca?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono ore difficili quelle che stanno vivendo gli abitanti di, isolatra le più belle, letteralmente presa d’assalto dai turisti. Forse a rendere meglio l’idea di quello che vi scriviamo è uno dei tanti video circolati su TikTok, in particolare della guida Victor Karaiannis, nelle scorse ore. Lunghissime file di villeggianti con trolley e zaini, che attendono di imbarcarsi su un traghetto dal porto dell’isola. E cortei tra le stradine del centro di Oia, la città vecchia, che somigliano davvero a una processione. @vkftravel #santorin #tour #vacation ? Boundless Worship – Josué Novais Piano Worshipa rischio collasso (fonte: Ekathimerini)Il presidente del municipio di Fira, Panagiotis Kavallaris, aveva anche suggerito ai cittadini, in un post su Facebook, poi rimosso, di rimanere in casa durante i giorni di alta affluenza turistica.