Alice Bellandi le lacrime di commozione dopo l’oro | Ho sognato tutto questo mi sono allenata ininterrottamente La dedica va all’Italia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un oro voluto, più di ogni altra cosa al mondo. Da quando è entrata questa mattina sui tatami dell’Arena Champ-de-Mars alle Olimpiadi di Parigi 2024,– numero uno del ranking dei -78 kg al femminile – è parsa come “una donna in missione”. La bresciana non ha sbagliato un incontro arrivando a vincere la finalissima contro l’israeliana Inbar Lanir grazie a un waza-ari e ai tre shido comminati alla sua avversaria. Score complessivo: 11-0. Al termine del match, l’azzurra è scoppiata infacendo trasparire tutta la suaai media che l’hanno intervistata: “Non so neanche se sia vero, non capisco se sia un sogno o realtà. Mi sembra troppo grande per essere mia la medaglia. L’ho sognata tutte le notti, miogni santo giorno per arrivare a, ci ho pianto sempre: e finalmente è arrivata, non ci posso credere.