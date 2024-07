Voci di Gaza – Dormiamo in tenda ma questa non è vita Combattiamo insetti caldo soffocante e infezioni dovute alla mancanza d’acqua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Wafa vive in un campo per sfollati interni ad Al-Mawasi, a Rafah, nel sud della Striscia di. La sua casa è stata distrutta e non ha potuto continuare il suo lavoro di traduttrice e scrittrice di contenuti. La sua è una dei tantissimi racconti di palestinesi che da un giorno all’altro hanno perso tutto: una carriera avviata, laquotidiana in famiglia, una casa comprata dopo anni di sacrifici. “Ora siamo tutti in– racconta a Oxfam – ma non è un modo di vivere dignitoso. Ho perso tutto improvvisamente, proprio quando le cose stavano andando bene”. La donna parla della grave carenza idrica affrontata da coloro che vivono nel campo, delladi acqua per lavarsi che porta a malattie e, della lotta quotidiana con glie con ilasfissiante.