Trovata morta nella tavernetta disposta l’autopsia dalla procura

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ravenna, 31 luglio 2024 – Polizia esono al lavoro per fare luce sul decesso di una donna ultraottantennetarda mattinata di ieri nel suo appartamento di via Cismon. A dare l’allarme verso mezzogiorno è stata la figlia la quale, ritornando dal lavoro, ha trovato la madre riversa inin una pozza di sangue. Sul posto, oltre agli operatori del 118, alle Volanti e alla Scientifica, sono intervenuti gli investigatori della squadra Mobile, il dirigente della Mobile Claudio Cagnini, il pm di turno Francesco Coco e il medico legale. Laha sequestrato lae disposto l’autospia sul corpo della donna.casa in quel momento, oltre alla defunta, c’era solo una nipotina della donna che si trovava però in un’altra stanza e che non ha dunque assistito all’evento.