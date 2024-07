Superman | James Gunn annuncia la fine delle riprese!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 31 luglio 2024)laha appenato sui social media che leprincipali di, il primo film DCU, sono state completate. Il regista ha anche condiviso una foto: lo scatto dietro le quinte è stato fatto durante la prima settimana dia Svalbard, Norvegia, e mostra David Corenswet (), Nicholas Hoult (Lex Luthor) e molti altri membri del cast e della troupe. “E questo è tutto”, ha scrittonel suo post. “Dio benedica il nostro cast e la troupe il cui impegno, creatività e duro lavoro hanno dato vita a questo progetto. Ho deciso di fare un film su un brav’uomo in un mondo che non lo è sempre così tanto. E la bontà, la gentilezza e l’amore che ho incontrato ogni giorno sul set mi hanno ispirato e spinto avanti quando mi sentivo troppo esausto per andare avanti da solo.