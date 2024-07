Raid a Beirut contro Hezbollah Drone sul quartier generale Israele | Ucciso il comandante Ha ordinato la strage in Golan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) TEL AVIV Unnei cielo di, una potente esplosione nel rione Dahya – la roccaforte degli– e poi una nuvola di fumo che si eleva sulle macerie di un condominio. Un primo bilancio parlava di due morti e di una decina di feriti, in serata il governo libanese ha confermato: tre morti, di cui una donna e due bambini, oltre a 74 feriti.aveva promesso una reazione "dolorosa, ma calibarata" alla uccisione di 12 bambini ed adolescenti drusi nella alture del, massacrati sabato in un campo di calcio da un razzo degli, e ieri ha mantenuto le promesse. "Abbiamo compiuto una esecuzione mirata a" ha reso noto il portavoce militare, poco dopo l’attacco, avvenuto non lontano da un campo di calcio della capitale libanese.