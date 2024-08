Parigi 2024 5 - Nadal e l' ultimo tango a Parigi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 luglio 2024) E' vero, ci sarebbe da celebrare le medaglie numero 12 (canottaggio) e 13 (tiro a volo) dell'Olimpiade italiana ma l'giorno di luglioresterà per sempre quello dell'giro di ballo disulla terra sacra del Roland Garros. Lui si rifiuta di mettere una data di scadenza alla sua carriera e, dunque, non si può escludere che abbia in testa di ripresentarsi a maggio a, però il doppio giocato e perso con l'erede al trono Alcaraz è stato per tutti "The last dance" di uno dei grandi miti del tennis e dello sport di tutti i tempi. E' stato bello fin che è durato, hanno scritto i cantori spagnoli di Rafa. Ora si volta pagina, gli annunci ufficiali arriveranno. Tornando alle medaglie, sono state polvere d'argento con una spruzzata di storia.