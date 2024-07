Omicidio Terno d’Isola i vicini di Sharon | Mai sentiti litigare erano una coppia tranquilla

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024). Incredulità e sgomento testimoniato anche da coloro che abitavano a pochissimi passi dalla casa di via Merelli in cuiVerzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, abitava insieme al suo compagno, Sergio Ruocco, e nella quale la donna non ha mai fatto ritorno. “Non li abbiamo mai– racconta una vicina -;molto riservati, come tutti in questa zona, ognuno si fa i fatti suoi. Siamo scioccati”. Unaapparentemente, senza alcun problema che potesse far pensare a tutto questo; una cosa però pare certa: la donna era solita uscire la sera tardi per correre o fare una passeggiata. Le forze dell’ordine stanno indagando, tutte le ipotesi sono al vaglio per cercare di ricostruire il fatto. Ancora non si trova l’arma del delitto.