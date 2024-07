Netanyahu rivendica il raid su Teheran | pronti a tutti gli scenari Il capo di Hamas ucciso nella sua stanza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Israele ha inferto ”colpi devastanti” ai suoi nemici negli ultimi giorni. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjaminrivolgendosi alla nazione. “Tre settimane fa abbiamo attaccato ilmilitare di, Mohammad Deif. Due settimane fa abbiamo attaccato gli Houthi, in uno degli attacchi più lontani che l’Aeronautica abbia mai portato a termine. Ieri abbiamo attaccato ilmilitare di Hezbollah, Fuad Shukr”, ha detto il primo ministro israeliano. “Regoleremo i conti con chiunque ci faccia del male, chiunque massacri i nostri figli, chiunque uccida i nostri cittadini, chiunque danneggi la nostra nazione: il sangue è sulla loro testa”, ha aggiunto. Da Washington, gli Stati Uniti fanno sapere di non avere preso parte al recentecondotto da Israele in Libano,quale è statoil numero due di Hezbollah, Fuad Shukr alias Hajj Mohsin.