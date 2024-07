Morto Roberto Herlitzka | il grande attore aveva 86 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Da Bellocchio a Boris,ha scritto pagine importanti del nostro cinema e del teatro. Ilsi è spento a Roma all’età di 86. Herlizka era reduce dal doloroso lutto per la morte dell’adorata moglie Chiara, che non era riuscito a superare. I funerali si terranno a Roma nella chiesa di San Saturnino venerdì alle 10.30. Una carriera importante la sua, che loportato a lavorare al fianco di giganti come Lina Wertmüller, Luigi Magni, Marco Bellocchio. Herlizkavinto il David di Donatello per Buongiorno, notte diretto da Marco Bellocchio per la sua straordinaria interpretazione di Aldo Moro ed era stato amatissimo anche in televisione con ruoli come quello di Orlando Serpentieri/Nonno Alberto in Boris.