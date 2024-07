Milano è una città per ghisa? Tra carovita e addii volontari | Poca attenzione al Corpo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il livello di candidature che il Comune si aspettava non è stato minimamente raggiunto. Anzi, secondo le cifre che girano tra i, il numero di aspiranti agenti che hanno risposto all’ultimo bando sarebbe inferiore della metà a quello fissato come base minima per "garantire il rafforzamento degli standard di sicurezza e implementare le assunzioni di personale nei profili di polizia locale". Si parla di circa un migliaio di iscritti a fronte di un’asticella fissata almeno a quota duemila. Da qui la decisione di prorogare la scadenza fissata per domani al 9 settembre, nella speranza di ampliare il bacino di candidati. Anche perché tra rinunce in partenza, inevitabile scrematura tra test scritto e prove fisiche e forfait in corso d’opera, alla fine più del 50% dei competitor viene eliminato dalla corsa.