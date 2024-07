LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Nespoli sfida Sagor Islam Rebagliati contro Zairi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11 Quinto set, Hugo Franco (CUB) 8-10-9, Martinez (MEX) 8-9-9, punteggio totale di 27-26, set 7-3. Vince lail cubano Hugo Franco. 12.08 Quarto set, Hugo Franco (CUB) 9-10-10, Martinez (MEX) 9-9-9, punteggio totale di 29-27, set 5-3. Il cubano Hugo Franco ribalta il match, ed è ora in vantaggio. 12.06 Terzo set, Hugo Franco (CUB) 10-10-8, Martinez (MEX) 8-10-8, punteggio totale di 28-27, set 3-3. Hugo Franco riporta in parità la. 12.04 Secondo set, Hugo Franco (CUB) 9-8-10, Martinez (MEX) 10-10-8, punteggio totale di 27-28, set 1-3. Passa in vantaggio l’atleta messicano. 12.02 Primo set, Hugo Franco (CUB) 9-8-9, Martinez (MEX) 8-9-9, punteggio totale di 26-26, set 1-1. Match in equilibrio. 12.00 PrimaHugo Franco (CUB)Martinez Wing (MEX). 11.