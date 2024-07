LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | finale all-around da brividi c’è Yumin Abbadini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30 I ginnasti si stanno presentando alle giurie, a breve i minuti di riscaldamento ai singoli attrezzi. 17.29partirà al cavallo con maniglie, si esibirà per quarto dopo Kovtun, Richard, Yulo,. 17.28 Gli annunciati big partiranno al volteggio, seguendo questi ordine: Jarman, Xiao, Hashimoto, Oka, Zhang. 17.26 Il nostro? Dopo l’ottavo posto nel turno preliminare, il bergamasco ha fatto capire di poter puntare a un piazzamento nobile, mentre oggettivamente la medaglia è lontana. L’azzurro, medagliato agli ultimi Europei, proverà a replicare il sesto posto degli ultimi Mondiali. 17.24 Da tenere in considerazione anche i due britannici Jake Jarman e Joe Fraser e gli ucraini Oleg Verniaiev e Illia Kovtun (argento iridato lo scorso autunno). 17.