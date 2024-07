Liguria-gate I pm | Toti subito a processo Pressing Pd su Ermini | | Lasci l’holding di Spinelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Trentacinque testimoni, 44 dispositivi elettronici passati al vaglio, 28 informative della Finanza. Oltre al fitto elenco di intercettazioni che rappresentano l’ossatura dell’inchiesta che ha terremotato la Regione. Sono i numeri che fanno da cornice all’istanza che la Procura di Genova ha depositato, nella prima mattinata di ieri, per chiedere il giudizio immediato a carico di tre indagati eccellenti: l’ex presidente Giovanni, ancora ai domiciliari con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito, l’imprenditore Aldoe l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Le fonti di prova da ieri sono quindi al vaglio del giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni, che ha cinque giorni di tempo per valutare l’istanza.