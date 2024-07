L’Atalanta non cede Koopmeiners Danso in difesa coi soldi di Djimsiti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)non vuolere Teun, come ha ribadito pubblicamente, ripetendolo due volte in due settimane, l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi. Eppure i bookmaker quotano a 1,40 l’arrivo dell’olandese alla Juventus. Telenovela estiva infinita quella che riguarda l’olandese. Sul campo, con i fatti, sta dimostrando di pensare solo alla maglia nerazzurra: in campo in tutte le amichevoli estive con il massimo impegno, senza tirare indietro la gamba. Sabato ad Alkmaar contro l’AZ, dove era ex di turno nella sfida in famiglia contro il fratello minore Peer, Koop ha brillato per condizione atletica, voglia, cattiveria agonistica, sfiorando più volte il gol. Il tecnico Gasperini lo sta utilizzando regolarmente, senza risparmiarlo.