La Via Appia diventa Patrimonio Mondiale Unesco | Un onore e una riflessione sulle criticità locali

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 31 luglio 2024) BENEVENTO – “La Via, Regina viarum” è ora ufficialmente inserita nel. Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e gioia: l’opera straordinaria di ingegneria civile realizzata da Appio Claudio Cieco oltre duemilatrecento anni fa, che collega Roma a Brindisi, è stata non solo un asse politico-strategico fondamentale per il suo ideatore, ma anche un eccezionale contenitore e giacimento culturale nel corso dei secoli. Per il Sannio, attraversato trasversalmente per decine di chilometri da questa antica strada che rappresenta il collegamento più breve tra il Tirreno e l’Adriatico, si può affermare senza esitazione che la Viaè il Sannio e il Sannio è la Via