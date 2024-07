La Toscanini Next dà vita ai musical Si spazia da Mary Poppins agli Abba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Iprendonoquesta sera alle 21 sul palco della Rocca di Caterina a Forlì, nell’ambito dell’Emilia Romagna Festival. La, progetto orchestrale per giovani musicisti della celebre Fondazione Arturo, si esibirà, infatti, nello spettacolo ‘e dintorni’ interpretando alcuni dei brani più celebri deie delle colonne sonore più iconiche, da Jesus Christ Superstar a, dai Metallica, passando per i Queen: un’ibridazione sinfonica-operistica trascinerà lo spettatore in un’esibizione unica, all’interno della quale classico e contemporaneo si fonderanno in modo inestricabile. Sul palco, quindi, si animerà uno spettacolo in cui classico e contemporaneo si uniscono come non mai, tra musica e ‘settima arte’. Con arrangiamenti sorprendenti, capaci di unire l’anima sinfonica a quella del rock.