La Ternana torna a sudare a San Gemini Arriva in prova Mattya D’Alessandro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Subito notevoli ritmi alla ripresa della preparazione. La squadra rossoverde èta ad allenarsi sul manto in erba naturale del "San Lorenzo" di Sandopo i due giorni di riposo concessi da Ignazio Abate al termine del ritiro. C’è stata anche una partitella finale su metà campo ed è tra l’altro da compensare la mancata disputa dell’amichevole con il Cosenza, anche con l’obiettivo di tenere testa per quanto possibile all’Olympiacos nella sfida in programma venerdì prossimo al "Liberati" (ore 18.30). Da ieri è in, classe 2004, esterno d’attacco-seconda punta di proprietà della Lazio. Continuano intanto le valutazioni e le trattative del diggì Diego Foresti e del diesse Carlo Mammarella relative ai calciatori sotto contratto che vantano contratti da rimodulare.