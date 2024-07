La morte di Ismail Haniyeh e i tentacoli di Hamas nei tunnel di Gaza Resta Sinwar il vero obiettivo di Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 luglio 2024 – La guerra regionale frae le milizie collegate all’Iran, prima fra tutte gli Hezbollah libanesi, non è più una prospettiva, ma una realtà in atto., il capo politico diucciso a Teheran in una residenza che gli era stata messa a disposizione dai Pasdaran, il braccio armato della teocrazia iraniana, è sicuramente il veicolo del messaggio più chiaro di, ossia “nessuno può sentirsi al sicuro in ogni angolo del mondo”., 62 anni, era a Teheran per partecipare alla cerimonia di insediamento e al giuramento del nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian, un riformista fortemente appoggiato dalla Guida suprema dell’Iran, il grande ayatollah Ali Khamenei. Il leader incontrastato del regime di Teheran ha commentato l’accaduto con queste parole riportate dall’agenzia di stampa ufficiale “Irna”: “La vendetta è un nostro dovere.