La Bank of Japan alza tassi ma non rinnega la politica accomodante

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La banca centrale giapponese ha annunciato oggi il primo aumento deidi interesse, ponendo fine all’era deizero/negativi, ma non cambia la sua impostazione tendenzialmente. Il Comitato dimonetaria, al termine di questa riunione, ha annunciato l’aumento del tasso di riferimento di 25 punti, portandolo a circa lo 0,25%, il più alto dal 2008, dal precedente range compreso tra zero e 0,1% ed ha delineato anche un piano per ridurre il suo programma di acquisto di asset. La Banca centrale ha preso le decisioni, comprese le modifiche aidi interesse di riferimento, con una maggioranza di 7 voti a favore e 2 contrari. Il Board ha detto di aspettarsi che idi interesse reali rimarranno “significativamente negativi” ed ha ribadito l’impostazione tendenzialmentedellamonetaria, a sostegno della crescita dell’economia.