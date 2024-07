Il ventilatore sul treno regionale della Roma-Nettuno | ecco i pendolari come combattono il caldo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La scena da ridere sul: pendolare sistema unper rinfrescarsi e combattere ilL’episodio sulcos’è successo – (a) – ilcorrierecitta.comScene comiche sul, dove ihanno dovuto inventarsi un metodo al quanto fantasioso per combattere ile l’assenza dell’aria condizionata. La scena immortalata dagli utentilinea ferroviaria è accaduta ieri pomeriggio, quando diverse persone rientravano verso le località fuori le porteCittà Eterna dopo una giornata incessante di lavoro: per combattere la calura, qualcuno avrebbe portato a bordo un grosso. Un modo per allietare il viaggiostessa persona, ma anche degli altriche sedevano vicino a lui.