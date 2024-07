Il brand Quarrata c’è Le aziende del mobile insieme per un rilancio | Tradizione da tutelare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Risvegliare l’immagine dicome "Città del": è stata un’intuizione degli imprenditori Josè Cappiello di "Abitare", e di Maurizio Donati di "Domus Arredamenti", quella di creare ilc’è" che mettaun pool di mobilieri per promuovere il comparto delcome marchio d’eccellenza per continuare a contraddistinguere la città e le sue imprese. "Mi sono reso conto che bisognava fare qualcosa per riportare la clientela a, che come produzione e vendita di mobili e complementi d’arredo rimane uno dei centri più importanti. Ma ho capito che questa importanza della città delbisogna ricordarla anche alle nuove generazioni – ha spiegato Josè Cappiello – e soprattutto perché la strategia sia efficace occorre che noi del distretto ci mettiamo tuttie collaboriamo per raggiungere uno stesso obiettivo".