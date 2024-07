Ecco le spiagge più care d’Italia nel 2024 E una guida per risparmiare con le vacanze al mare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Non serve che ce lo dicano gli altri, lo stiamo capendo bene da soli: nell’estate delè tutto più caro. E dunque è anche più caro prendere un posto con ombrellone e lettini negli stabilimenti. Ma quali sono lepiùdi questa estate? Anche quest’anno in vetta alla graduatoria c’è Alassio, dove per una settimana in uno stabilimento si arriva a spendere fino a 392 euro. A livello generale, inoltre, nelin Italia un posto in spiaggia costerà in media il 4% in più rispetto allo scorso anno. L’indagine sui costi delleitaliane nelè stata condotta da Altroconsumo e ripresa da QuFinanza. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono 10 città costiere dello Stivale, con l’analisi che ha riguardato in totale 211 stabilimenti.