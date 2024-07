Calciomercato Milan Geoffrey Moncada affonda il colpo Emerson Royal | le cifre e i dettagli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 31 luglio 2024)si prepara adre ilper il laterale del Tottenham: lee iDopo Pavlvoic ilchiude un altroin difesa: è ormai quasi fatta per il passaggio didal Tottenham. Le parti hanno trovato l’accordo sulla base di circa 15 milioni di euro. L’ultima offerta avanzata dai dirigenti del club di via Aldo Rossi è stata di 14 e adesso ci sono meno di 2 milioni di differenza. Distanza che nella giornata di mercoledì 31 luglio dovrebbe essere colmata. Visto il grave infortunio di Florenzi, i rossoneri sono corsi ai ripari e hanno cercato di mantenere vivi i contatti con il club inglese. In un primo momento, infatti, la trattativa sembrava essersi bloccata. Poi, però,e Furlani hanno inviato nuova offerte agli Spurs e adesso è stata trovata la quadra.