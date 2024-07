Bruscolotti | Osimhen? Non piace molto in Europa per via di alcuni comportamenti Buongiorno leader della difesa azzurra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’ex difensore del Napoli analizza il futurosquadrae il controverso caso, esprimendo fiducia in. Giuseppe, leggenda del Napoli e icona, ha recentemente condiviso con entusiasmo e lucidità le sue opinioni sul futurosquadra e sulla controversa situazione di Victor, durante un’intervista a Radio Kiss Kiss. Il Futurodel Napoli:SceglieNel corso dell’intervista a Radio Goal,ha espresso grande fiducia in, suggerendo che l’ex difensore del Torino potrebbe essere la chiave per stabilizzare ladel Napoli. “Darei lo scettro,” ha dichiarato. “Lo vedo come unnaturale che può guidare Rrahmani e il restolinea difensiva.