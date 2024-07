Brivio guerra tra spacciatori a colpi di machete | la Peugeot e il giallo della finta morte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Mohammed è morto, dovrei ritirare la sua auto”. Mohammed Mahfoud è il marocchino di 34 anni che sabato scorso all’alba è stato aggredito in centro adi, insieme a suo fratello più giovane Zouhair di 32 anni, verosimilmente durante unaper il controllo delle piazzedroga. Mohammed, che dopo essere stato soccorso è stato operato d’urgenza, però non è morto, anzi sta meglio: dalla Rianimazione dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco è stato trasferito in un reparto reparto di degenza ordinaria, la Chirurgia vascolare, perché non versa più in pericolo di vita. La sua auto, una108, risulta inoltre sia stata rimossa e sequestrata. Perché a quale titolo nei giorni scorsi uno sconosciuto si sia presentato in municipio aper sostenere che Mohammed sia morto e reclamare la sua auto non si sa.