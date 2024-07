Brianza quinta in Lombardia per numero di reati commessi Impennata per denunce di stupri e droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Monza, 31 luglio 2024 - Aumentano iine la provincia di Monza si attesta al quinto posto indopo Milano, Brescia, Bergamo e Varese. È quanto emerge dai dati comunicati dalla Prefettura di Monza edurante la consueta riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. La percentuale diper stupro è aumentata del 14,29% rispetto all’anno prima (un +5,2% nella sola città di Monza).dianche per detenzione diai fini dello spaccio (+27,7% in provincia; +217,6% a Monza). Anche i maltrattamenti in famiglia hanno fatto registrare un aumento in provincia (+8%), mentre è stata riscontrata un’importante riduzione nella città di Monza (-21,4%).