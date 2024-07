Billy Ray Cyrus a un raduno di Trump | l’ex presidente punzecchia Miley

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I padri delle popstar americane hanno dei seri problemi. Dopo Jamie Spears che ha tenuto la figlia prigioniera di una conservatorship per tredici anni, Joe Germanotta che ha appoggiato e tifato per Donalddopo che questo aveva offeso la figlia, adesso alla lista si è aggiuntoRayRayal discorso di Donald: “Come fa ad avere una figlia così?” Qualche giorno faè stato ospite della Bitcoin Conference a Nashville, che si è trasformata in undiiani. Il tycoon oltre ad aver fatto promesse utopistiche ed aver parlato di criptovalute, ad un certo punto ha nominato il cantante country: “Voglio dirvi cheRayè qui con noi. Dov’è adesso? È da qualche parte qui intorno, ed è fantastico. Mi piace, lui è un tipo conservatore. Però mi dico,’come hai fatto ad avere una figlia così progressista?’ Com’è potuto succedere?“.