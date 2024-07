Alle Olimpiadi vedremo un uomo picchiare una donna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Continua a far discutere il match di boxe fra Angela Carini e Imane Khelif che si disputerà domanidi Parigi 2024. La pugile italiana affronterà la collega nordafricana, nataed estromessa dai Mondiali per livelli di testosterone troppo alti (giudicata non conforme a boxare con le donne).le è stato dato, invece, il via libera per una particolare decisione del CIO che cerca di essere il più inclusivo possibile. La scelta ha suscitato forti polemiche e anche l’indignazione della politica italiana che ha espresso il suo forte malcontento.