Agoumé al Siviglia pratiche sistemate! Per l’Inter formula strana – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024)va al, come anticipato dalla nostra redazione la scorsa settimana.ha completato la cessione del centrocampista, che si trasferisce in Spagna con unapiuttosto insolita. La dettaglia Tuttosport. IN CHIUSURA – Dopo averci giocato in prestito la scorsa stagione, per Luciensi riaprono le porte del. Stavolta a titolo definitivo, con il trasferimento concluso nella giornata di ieri. Con, scrive Tuttosport, ieri si sonoleper il passaggio del centrocampista agli andalusi, che sarà ufficiale a breve. La sorpresa però riguarda la, detto che il valore alla fine è otto milioni così come anticipato dalla nostra redazione.dalalbizzarra per la cessione L’INCASSO – La certezza è che entrano subito quattro milioni, ma solo per il 50% del cartellino del giocatore.