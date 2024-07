Young Sherlock | Dónal Finn nel cast della serie Prime Video

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024)nelLa” diha aggiuntoal suo, come appreso in esclusiva da Variety. Scritto da Matthew Parkhill e ispirato alladi libriHolmes di Andy Lane, lo spettacolo reinventaHolmes all’età di 19 anni. Disonorato, crudo, non filtrato e informe, si ritrova coinvolto in un mistero di omicidio all’Università di Oxford che minaccia la sua libertà. Immergendosi nel suo primo caso in assoluto con una totale mancanza di disciplina,riesce a svelare una cospirazione mondiale che cambierà la sua vita per sempre. Colin Firth entra neldiRitchie sarà il regista e il produttore esecutivo. Parkhill fungerà da produttore esecutivo e showrunner.