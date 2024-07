Venezuela | Fi serve indagine Onu

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – ?Chiediamo all?Onu di impegnarsi affinché vengano richiesti tutti i controlli sull?andamento e sull?esito del voto ine Forza Italia presenterà una risoluzione in tal senso nelle commissioni Esteri di Camera e Senato. Inoltre, depositerò una mozione all?Assemblea parlamentare del Consiglio d?Europa, che difende lo stato di diritto, la democrazia e i diritti umani. Non possiamo permettere che, nel 2024, votazioni importanti per 21 milioni di cittadini di un Paese piegato dal regime, possano e debbano svolgersi in un clima di incertezze, irregolarità e intimidazioni, come quelle denunciate dalle opposizioni?.