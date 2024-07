Trovata morta in casa a Ravenna | era riversa in una pozza di sangue

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Una donna è statanella tarda mattinata nel suo appartamento di via Cismon a. A dare l’allarme verso mezzogiorno è stata la figlia dell’anziana, ultraottantenne, la quale, ritornando dal lavoro, ha trovato la madrea terra in unadi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, alle Volanti e alla Scientifica, sono intervenuti gli investigatori della squadra Mobile, il pm di turno Francesco Coco e il medico legale. Nellain quel momento, oltre alla vittima, c’era solo una nipotina della donna che non avrebbe assistito alla tragedia. Gli inquirenti non propenderebbero per l’ipotesi di omicidio, ma pensano piuttosto a un incidente: una caduta o un malore.