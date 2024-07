Tante erbacce e vegetazione | Serve cura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) La città di Fermo sta entrando nel vivo delle manifestazioni della Cavalcata dell’Assunta, che termineranno il pomeriggio di Ferragosto con il corteo storico e la corsa al Palio. Numerosi residenti e turisti frequentano leiniziative programmate dall’amministrazione comunale, dalle associazioni e da privati ma non sempre lacittà si mostra al suo meglio. Lo sottolinea Elvezio Serena che rileva come in diversi angoli del centro storico ci sianoincolta: "Passeggiando in centro storico, da piazza del Popolo a largo Maranesi, ho riscontratoin via degli Aceti (incrocio via Paccarone), in prossimità del vecchio ingresso alle grandi cisterne romane. Amici che mi vengono a trovare da varie parti d’Italia trovano generalmente una città pulita, ordinata eta.