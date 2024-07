Tantalocchi è il nuovo portiere Il ritorno del preparatore Ribechini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) C’è unper il Pontedera. Si chiama Elia, è nato a Civitanova Marche, ha compiuto 20 anni il 30 giugno scorso e arriva in prestito dalla Sampdoria. Nell’ultima stagione ha difeso in 9 occasioni la porta della Primavera blucerchiata, nel campionato Primavera 1.è atteso a Pontedera nei prossimi giorni e si giocherà il posto da titolare con Simone Calvani, di un anno più giovane (2005). Con i due under, a formare il terzetto di portieri a disposizione di Agostini c’è l’over (da quest’anno perché è nato nel 2001) Nicolò Vivoli, alla terza stagione consecutiva in granata ma destinato a fare da "chioccia" ai due colleghi più giovani visto che nei programmi del club uno dei cinque under sempre in campo sarà il