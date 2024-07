Sharon Verzeni chi era la donna uccisa a coltellate a Terno d’Isola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024)(Bergamo), 30 luglio 2204 – Tragedia nella Bergamasca: una 33enne è statanella notte tra lunedì e martedì, a. Laè stata trovata in un lago di sangue con ferite da arma da taglio alla schiena e al torace, a terra in via Castegnate. Soccorsa e trasportata in codice rosso, è poi morta all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Chi era La vittima dell'omicidio è, 33 anni, originaria di Bottanuco ma da tre anni residente a, dove viveva con il compagno. Dopo gli studi da estetista, lavorava part time in un nail bar. L’ultima telefonata Laha chiamato autonomamente il numero unico delle emergenze 112 riuscendo così a dire: “Aiuto, cono stata accoltellata”.